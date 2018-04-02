” المنيع ” يكشف السن الشرعي لزواج الفتيات
قال المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كِبار العلماء، عبدالله بن سليمان المنيع، أنه ليس هناك عمر محدد في شريعة الإسلام لتزويج البنات، لافتًا إلى إنه إذا وجد مصلحة فيمَن أتى يخطب ابنته، وإن كانت صغيرة، كأن يغتنم فرصة عرضه وتقدمه، فمن مقتضى رأي الأب أن يزوج ابنته.
وذكر ” المنيع ” أن أبا بكر، رضي الله عنه، زوّج ابنته عائشة وهي عمرها 6 أو 7 سنوات للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي دخل بها في عمر 9 سنوات.
وأشار ” المنيع ” إلى أن: ” لكن إذا كان الغرض من زواج الصغيرة دنيويًا كمَن يبيع ابنته إلى متاع من متاع الدنيا، فهذا يعتبر مجرمًا وخائنًا في سبيل ولايته. “
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 1 ساعة
دقن👳♂️
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج قط الى بعد وفاة امنا خديجه رضي الله زواجه من امنا عايشه ليس حب في النساء بل لكي تعطي الدين لم لايعرف فهي البكر الوحيده التي تزوجها من بين نسائه بل لتعليم النساء امور دينهن وليس لحب النساء لكنها سنه
فهد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
غليص النوم طيب لك اقرأ سيرت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده علق ..
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
الفتيات القاصرات لا يفقهون شي كيف يدخلون حياة الزوجية وتحمل مسئولية بيت
مكانهم المدارس واللعب والمرح ببيوت أهاليهم ليش نتزوج بدري :/
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26740 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26740 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
kkkk[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 1 ساعة
الي مشتهيه تعرس
من جد كيف الحال[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
اصه اصه نتكلم عن اللي مضيعين دينهم ماهو لازم تنزل فتوى عن كل شي، ماتعرف اللي في خاطري خلك ازقرت اللهم اغثنا ولاتجعلنا من القانطين
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 7 دقائق
هنا لب الموضوع وتيجانه
لكن إذا كان الغرض من زواج الصغيرة دنيويًا كمَن يبيع ابنته إلى متاع من متاع الدنيا، فهذا يعتبر مجرمًا وخائنًا في سبيل ولايته. “
جزاك الله خيراً