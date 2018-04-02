بالفيديو.. الأخطاء التي يقع فيها المواطنون عند شراء سيارة من الخارج

علي القحطاني(صدى):

قام المهندس محمد الضويلع، أخصائي في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، الأخطاء التي يقع فيها بعض الذين يحاولون شراء سيارة، من خارج المملكة.

وأوضح ” الضويلع ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنه ببعض الأحيان يكون هناك ملصق في السيارات، التي يتم شراؤها من دول خليجية، مكتوب عليه أن السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية، ومن الوارد أن تكون هذه البطاقة مزوّرة، مشيرًا لضرورة الانتباه لذلك.

كما ذكر أن هناك طريقة بسيطة؛ لمعرفة تلك المواصفات، وذلك من خلال:

– الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، والتعامل مع ” خدمة فحص السيارات ” ، وحينها سيتم طلب رقم هيكل السيارة، وقراءة العداد الخاص بها، وتحديد إمكانية دخول السيارة من عدمها، والرد على مقدم الطلب خلال يومي عمل.

يجدر الإشارة إلى أن، وجود مواصفات أخرى ” وطنية ” ، تتمثل في ألا يتجاوز، عمر السيارة 5 سنوات؛ للنقل الخفيف و10 سنوات للنقل الثقيل، وألا تكون السيارة، مستخدمة لأغراض الشرطة والتاكسي، مبينة أن الهيئة مستعدة للتأكد من تطابق المواصفات، على السيارة قبل أن يتم شراؤها.