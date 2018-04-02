ارتفاع أسعار النفط في ظل انخفاض المنصات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثره بانخفاض عدد منصات التنقيب بالولايات المتحدة في أول تراجع لها في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.50% إلى 69.69 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.37% إلى 65.18 دولار للبرميل.

وكان تقرير ” بيكر هيوز ” أوضح انخفاض عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة بواقع 7 منصات، ووصل إجمالي عددها إلى 797 خلال الأسبوع المنتهي في الـ29 من مارس، ويعد أول تراجع في ثلاثة أسابيع.

وعن العقوبات الأمريكية تجاه إيران، أشار محللون إلى عدم التأكد المتعلق باحتمالية فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على إيران دفع الأسعار للارتفاع، والذي من المحتمل أن يؤدي لتخفيض إنتاج الدولة العضو بمنظمة ” أوبك “.