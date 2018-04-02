” النيابة ” تحقق مع 6 موظفين استولوا على 4 ملايين ريال من شركتهم بالدمام

علي القحطاني(صدى):

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 6 موظفين في شركة خاصة بالمنطقة الشرقية لتورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وتهريبها خارج المملكة.

وأوضحت مصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين قاموا بإجراء عمليات تحويل خارج المملكة لمبالغ مالية، بمساعدة محاسبين بالشركة، عن طريق إنشاء فواتير وإلغائها، وسحب قيمتها من الجهاز، معترفين أنهم اشتروا بجزء من المبالغ مركبة.

وأقر أحد المتهمين باختراق حساب الشركة رغم انتهاء عقد عمله وأخذه خروجا نهائيا، وقام بإلغاء بعض الفواتير أثناء وجوده خارج المملكة، فيما قام المتهم الآخر بسحب مبالغ الفواتير التي قام هو بإلغائها، ثم تقاسموا الأموال فيما بينهم.

وعليه وجهت النيابة للمتورطين في الحادثة تهمة خيانة الأمانة وغسل الأموال، مطالبة بسجن الجناة 10 سنوات وتغريمهم نحو 5 ملايين ريال، ومصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.