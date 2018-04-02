” الجمارك ” تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 4 كيلوجرام من ” الكوكايين ” المخدرة

عادل الحربي(صدى):

أحبطت الجمارك السعودية في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي 3 محاولات لتهريب كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدرة بلغ إجمالي وزنها (4.343) أربعة كيلوجرام وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جرام, عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين.

وقال بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال ثلاثة محاولات لتهريبها, حيث أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة ملابس خاصة بأحد ركاب الرحلة، وبعد التفتيش اليدوي عُثر على كمية من مادة الكوكايين بلغ وزنها (2.253) جرام, كانت مُخبأة داخل قاعدة الحقيبة بعد استحداث طبقة أسفل الحقيبة ووضع الكمية بداخلها.

وأضاف الرحيلي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط المحاولة الأخرى لتهريب كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدرة بلغ وزنها (1.253) ألف ومائتين ثلاثة وخمسون جرام.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة (0.837) ثمانمائة وسبعة وثلاثون جرام من مادة ” الكوكايين ” كانت مُخبأة داخل قاعدة حافظة طعام وجدت داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.