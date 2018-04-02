كذبة أبريل تحوم حول وفاة النجمة العالمية ” أديل “

نورة الشهري(صدى):

انتشرت أنباء وفاة المطربة الإنجليزية ” ديل ” ، وأشعلت محركات البحث حول العالم، كما تصدرت عمليات البحث الشائعة في جوجل مصر.

حيث نشرت أكبر صفحة ترفيهية عبر موقع التواصل الاجتماعي، و التي تضم أكثر من 5 ملايين متابع، خبر وفاة الفنانة العالمية أديل، صاحبة الصوت الملائكي قبل قليل.

مما جعل الجميع يتسائل عن سبب وفاة أديل Adele ، وكشفت صحف أمريكية أنها توفيت بسبب سكتة قلبية مفاجئة، ولا تزال حقيقة الخبر غير مؤكدة حتى الآن.