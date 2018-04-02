  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. كذبة أبريل تحوم حول وفاة النجمة العالمية ” أديل “

كذبة أبريل تحوم حول وفاة النجمة العالمية ” أديل “

كذبة أبريل تحوم حول وفاة النجمة العالمية ” أديل “
نورة الشهري(صدى):

انتشرت أنباء وفاة المطربة الإنجليزية ” ديل ” ، وأشعلت محركات البحث حول العالم، كما تصدرت عمليات البحث الشائعة في جوجل مصر.

حيث نشرت أكبر صفحة ترفيهية عبر موقع التواصل الاجتماعي، و التي تضم أكثر من 5 ملايين متابع، خبر وفاة الفنانة العالمية أديل، صاحبة الصوت الملائكي قبل قليل.

مما جعل الجميع يتسائل عن سبب وفاة أديل Adele ، وكشفت صحف أمريكية أنها توفيت بسبب سكتة قلبية مفاجئة، ولا تزال حقيقة الخبر غير مؤكدة حتى الآن.

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة

اصبح الكذب ترفيه !! اغفرلنا يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *