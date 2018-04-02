ردا على ” ترامب ” .. الصين تفرض رسوم جمركية على 128 منتج أمريكي

بكين(صدى):

كشفت وزارة المالية الصينية، صباح اليوم الاثنين، عن فرض رسوم جمركية إضافية على 128 منتجًا أمريكيًا، وذلك ردًا منها على رسوم فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب الصينية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية تبلغ قيمة 25%، وتشمل قائمة المنتجات المعنية بالزيادة ” لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ” .

ولفتت ” المالية الصينية ” ، إلى أنه سيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة ابتداءًا من اليوم الاثنين، والتي تعادل قائمة بالرسوم المحتملة التي نشرتها الصين في 23 مارس الماضي، فيما بلغ الفائض التجاري للصين مع أمريكا في فبراير الماضي 20.9 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن إدارة ” ترامب ” ، كانت قد وافقت على زيادة الرسوم الجمركية على ” الغسالات ” الصينية ووحدات الطاقة الشمسية، بالإضافة لبعض السلع الأخرى.

وعليه، اتهمت ” بكين ” العاصمة الأمريكية واشنطن، بتعطيل قوانين التجارة العالمية من خلال اتخاذ إجراء بموجب القانون الأمريكي، وذلك بدلًا من العمل عبر قواعد منظمة التجارة العالمية.