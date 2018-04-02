%12 فقط نسبة النساء من المناصب القيادية بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الادارة المركزية الكويتية للإحصاء، عن أن نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية، لا تتجاوز 12 % .

وأوضحت الإحصائية الصادرة ضمن إحصائية العاملين في القطاع الحكومي، أن عدد المناصب القيادية بلغ 531 منصبًا، يشغل الرجال منها 463 منصبًا، فيما تشغل النساء 68 منصبًا فقط.

كما أشارت الإحصائية إلى أن عدد المناصب القيادية التي تشغلها الإناث في الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 40 وظيفة فقط، من أصل 306 وظائف، أي بنسبة 13% .

وفى الوقت نفسه هناك 8 نساء فقط، يشغلن مناصب قيادية في الجهات الحكومية التي لها ميزانية ملحقة، من أصل 71 وظيفة، أي بنسبة 11%، بينما في الجهات ذات الميزانية المستقلة، حيث تشغل النساء 16 وظيفة قيادية من أصل 98 وظيفة، بنسبة 16%.

وأضافت الإحصائية أنه في الشركات المملوكة بالكامل للدولة، تبين أن نصيب النساء من الوظائف القيادية بلغ 4 وظائف فقط من أصل 56 وظيفة، بنسبة 7%