قتل شاب والتنكيل بجثته وحرقها.. والسبب ” فتاة “

الجزائر(صدى):

شهدت مدينة الشراقة غربي العاصمة الجزائرية، جريمة بشعة راح ضحيتها شاب؛ وذلك بسب خلاف نسب بين اثنين على فتاة.

وبالتطرق لتفاصيل الجريمة، فإن شابًا في الثلاثينيات من العمر، قد أزهقت روحه على يد شاب آخر، بعدما دخل معه في نزاعات؛ بسب فتاة، ليقوم بعدها الجاني، بالتنكيل بجثة ضحية بعد قتله.

ونشبت خلافات ونزاعات عدة، بين الضحية والجاني، خلال تنافسهما على خطب ود فتاة؛ ليقوم أحدهما بترصد الضحية ومباغتته على حين غزة، وبعدما نفذ الجاني جريمته وإراقة دمه، راح يُنكل بجثته قبل أن يحرقها؛ ليلوذ بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة.

يُذكر أن السكان قاموا بالإبلاغ عن جثة محروقة؛ لينتقل أفراد الشرطة ” الدرك ” ، إلى الموقع على الفور، ويجري فتح تحقيق معمق؛ لكشف ملابسات القضية.