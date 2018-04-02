بالفيديو.. وداد سيري تخرب بيوت النساء وترفع شعار ” طلقها “

نورة الشهري(صدى):

نشرت المغربية المثيرة للجدل ” وداد سيري ” ، متسابقة برنامج ” أرب جوتالنت ” ، مقطع فيديو أثار غضب النساء وجدل الكثير من متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

وظهرت وداد في الفيديو، وهي ترفع شعار ” طلقها ” و تتظاهر بإعطاء نصائح للرجال تفيدهم في حياتهم الزوجية مع نسائهم مما سبب ذعر وغضب للنساء.

حيث علقت وداد قائلة : ” إذا هي نكدية طلقها .. إذا ريحتها فالبيت بصل طلقها ..إذا أسئلتها كتيرة طلقها.. إذا خنقتك في عيشتك طلقها.. وبس “.

وانهالت الكثير من التعليقات على هذا الفيديو، كما أصاب غضب كثير من النساء، اللاتي وصفوها بخرابة بيوت، وأن هذا الفيديو هدفها الرئيسي منه هو أن تخرب بيوت النساء.