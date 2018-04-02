بالفيديو.. وداد سيري تخرب بيوت النساء وترفع شعار ” طلقها “
نشرت المغربية المثيرة للجدل ” وداد سيري ” ، متسابقة برنامج ” أرب جوتالنت ” ، مقطع فيديو أثار غضب النساء وجدل الكثير من متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.
وظهرت وداد في الفيديو، وهي ترفع شعار ” طلقها ” و تتظاهر بإعطاء نصائح للرجال تفيدهم في حياتهم الزوجية مع نسائهم مما سبب ذعر وغضب للنساء.
حيث علقت وداد قائلة : ” إذا هي نكدية طلقها .. إذا ريحتها فالبيت بصل طلقها ..إذا أسئلتها كتيرة طلقها.. إذا خنقتك في عيشتك طلقها.. وبس “.
وانهالت الكثير من التعليقات على هذا الفيديو، كما أصاب غضب كثير من النساء، اللاتي وصفوها بخرابة بيوت، وأن هذا الفيديو هدفها الرئيسي منه هو أن تخرب بيوت النساء.
يوسف[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي جميله وكلامك جميل
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ بيوت المسلمين وبنات المسلمين من كيد المخبثين والمتربصين ياااارب العالمين
محمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام عين العجل
ابو ريم[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا كانت صايعه زيك طلقها
ريحتها بصل يامعفنه انتي دلاله انها تطبخ لزوجها ولاولادها ومهتمه فيهم
الله يقلعك ويفك المسلمين من شرك
همس[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 ساعات
حال الدنيا اتغير الان البنات اصبحت تحرض علي الفساد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28126 ] نشر منذ 3 ساعات
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6831 ] نشر منذ 2 ساعتين
مغربية منحطة
رااايق[ عدد التعليقات: 4322 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترى هذا من قهرها * ما لقت أحد يقبلها زوجة له *!! لأنها عارفة هي ايش تكون *!!
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كاد المريب أن يقول خذوني *!!!!!!!!!
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اللي ينخاف منه هو (انتي) مو بنات الناس
كوكو99[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكيمة ماتقول الا حكم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1271 ] نشر منذ 1 ساعة
للحقيقة ظهرت بالميديا العربية موخرا قنوات عديدة بالدول العربية لاهم لديهم سوف تحريض النساء على الرجال أو بالعكس تحريض الرجال على النساء ويوجد للاسف عدة قنوات منتشرة بعدة دول عربية تحرض النساء والرجال على السواء على الطلاق والانفصال دون مراعاة للتقاليد والقيم الاسلامية والعربية الاصيلة وتلك القنوات مع الاسف أيضا قنوات هدامة للاسر العربية وأن كانت تلبس لباس النصيحة والمشورة ولكنها للاسف تهدم الاسر العربية بتشجيع الرجال والنساء على الانفصال بغض النظر هل لديهم أطفال أم لا وما ذنب الاطفال الذين سوف يشردون بعد الانفصال !!! وهل حال الدنيا اتغير الان والقنوات العربية اصبحت تحرض علي الفساد والانفصال بدلا من نشر القيم الاسلامية والعربية والاهتمام بالاسرة العربية.
نبض الإحساس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
أنا أعاني من العنوسة والوحدة ومنا لاقية نصيبي يعني ليه الحريم المتزوجات ما يشجعن رجاجيلهن يتزوجون ويعددون علشان حنا نلقى نصيبنا كمان 👰🤰
kkkk[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 47 دقيقة
سفيهه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3127 ] نشر منذ 36 دقيقة
اذا كانت مثيره للجدل—طلقها–
اذا ماعندها احد يربيها ويخليها تطلع تتفلسف—طلقها–
واذا تحرض على خراب البيوت–لاتتجوزها—
ولو ماتحب ريحة البصل وشغل البيت-خلها في بيتها تخييييسسسس-
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16489 ] نشر منذ 31 دقيقة
يخرب بيتك 😆
كان زمان[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 27 دقيقة
مقرفه هالإنسانة …..