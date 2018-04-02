بالفيديو.. فتاة تنصح ” المزواج ” : هتعدد.. تزوج اثنان في نفس الوقت
وجهت فتاة نصيحة للأشخاص الذي يرغبون في التعدد، أن لا يكتفي بالزواج من فتاة ثانية فقط، ولكن عليه أن يتزوج الثالثة في نفس الوقت الذي ينوي فيه الزواج من الثانية.
وبررت الفتاة في المقطع الذي نشر على موقع ” يوتيوب ” خلال اليومين الماضيين السبب، بقولها: إن زواجك في من الثالثة بعد الثانية مباشرة علشان تستأنس وتقهر الزوجة الثانية، ولا تشوف نفسها عليك”.
ولاقى المقطع تداول لافتاً على مواقع التواصل المختلفة، وسط تعليقات ساخرة ما بين مؤيد ومعارض لكلامها.
شمس[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله ياخدك انتي تحرضينهم ع الزواج الكثير شو هذا
بلال[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله كلامك شو حلو
ماجد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 27 دقيقة
عجبني هذا الكلام كثيرا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8195 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا تدخلينهم بدوامه يمكن بدل مايقهر الاولى والثانيه يتمرمط معهن ماهو حرب زواج ياخيتي😊😂😁
مرسيدس[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 13 دقيقة
وليش ماتجيبوا الفيديوا الحقيقي
رااايق[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههههههههه
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ياااا من شراله من حلاله عله ** خلك على مجنونك لا يجي اللي يصرقعك أكثر منه *!!!! ههههههههههههههههه
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المثل ماهو صحيح * بس المعنى واحد *! طف النور وادعس *! ههههههههههههههههههههه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6830 ] نشر منذ 6 دقائق
والله الزمن هذا الزواج من وحدة ماهم قادرين عليه تبونهم يعددون
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 4 دقائق
المحنه عند الحورمه نار ما يطفيها غير ارض ارض عابر للقارات