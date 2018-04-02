بالفيديو.. فتاة تنصح ” المزواج ” : هتعدد.. تزوج اثنان في نفس الوقت

نايف السالم(صدى):

وجهت فتاة نصيحة للأشخاص الذي يرغبون في التعدد، أن لا يكتفي بالزواج من فتاة ثانية فقط، ولكن عليه أن يتزوج الثالثة في نفس الوقت الذي ينوي فيه الزواج من الثانية.

وبررت الفتاة في المقطع الذي نشر على موقع ” يوتيوب ” خلال اليومين الماضيين السبب، بقولها: إن زواجك في من الثالثة بعد الثانية مباشرة علشان تستأنس وتقهر الزوجة الثانية، ولا تشوف نفسها عليك”.

ولاقى المقطع تداول لافتاً على مواقع التواصل المختلفة، وسط تعليقات ساخرة ما بين مؤيد ومعارض لكلامها.