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  3. بالفيديو.. فتاة تنصح ” المزواج ” : هتعدد.. تزوج اثنان في نفس الوقت

بالفيديو.. فتاة تنصح ” المزواج ” : هتعدد.. تزوج اثنان في نفس الوقت

بالفيديو.. فتاة تنصح ” المزواج ” : هتعدد.. تزوج اثنان في نفس الوقت
نايف السالم(صدى):

وجهت فتاة نصيحة للأشخاص الذي يرغبون في التعدد، أن لا يكتفي بالزواج من فتاة ثانية فقط، ولكن عليه أن يتزوج الثالثة في نفس الوقت الذي ينوي فيه الزواج من الثانية.

وبررت الفتاة في المقطع الذي نشر على موقع ” يوتيوب ” خلال اليومين الماضيين السبب، بقولها: إن زواجك في من الثالثة بعد الثانية مباشرة علشان تستأنس وتقهر الزوجة الثانية، ولا تشوف نفسها عليك”.

ولاقى المقطع تداول لافتاً على مواقع التواصل المختلفة، وسط تعليقات ساخرة ما بين مؤيد ومعارض لكلامها.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله ياخدك انتي تحرضينهم ع الزواج الكثير شو هذا

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 29 دقيقة

والله كلامك شو حلو

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 27 دقيقة

عجبني هذا الكلام كثيرا

[ عدد التعليقات: 8195 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا تدخلينهم بدوامه يمكن بدل مايقهر الاولى والثانيه يتمرمط معهن ماهو حرب زواج ياخيتي😊😂😁

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 13 دقيقة

وليش ماتجيبوا الفيديوا الحقيقي

[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 6 دقائق

هههههههههههههههههههههههه
*
ياااا من شراله من حلاله عله ** خلك على مجنونك لا يجي اللي يصرقعك أكثر منه *!!!! ههههههههههههههههه
*
المثل ماهو صحيح * بس المعنى واحد *! طف النور وادعس *! ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6830 ] نشر منذ 6 دقائق

والله الزمن هذا الزواج من وحدة ماهم قادرين عليه تبونهم يعددون

[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 4 دقائق

المحنه عند الحورمه نار ما يطفيها غير ارض ارض عابر للقارات

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