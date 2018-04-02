العميد يحصد غنائم الفوز.. و الجابر يكشف عن الأفضل في المباراة

طلال الغامدي(صدى):

حقق الاتحاد ، أمس الأحد، نجاح ساحق بسداسية في شباك الباطن؛ ليتأهل إلى الدور النهائي من كأس الملك.

واستحق العميد المكأفآة عقب الانتصار الثمين؛ حيث رصدت إدارة النادي برئاسة حمد الصنيع 50 ألف ريال لكل لاعب بالفريق؛ تقديرًا لجهودهم.

كما كشفت الإدارة عن مكافأة أكبر في حالة اقتناص اللقب على حساب الفيصلي، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وعلى جانب أخر قدم مهاجم الاتحاد عبد الرحمن الغامدي صاحب الـ 23 عامًا أداءً مثيرًا؛ لفت انتباه الجميع؛ حيث تألق وهز شباك الباطن بهدفين، و صنع أخر لفيلانويفا، وتسبب في ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز العميد بسداسية مقابل هدفين.

ولم يلفت انتباه الأسطورة سامي الجابر سوى ” الغامدي ” عقب المستوى الجيد خلال المباراة، مما دفعه للإشادة به عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”.

وقال ” الجابر “: ” عبد الرحمن الغامدي ما شاء الله عليه، يمتلك إمكانات عالية منذ ظهوره، ويثبت أنه صاحب حلول لفريقه “.

وتابع :” غيَّبته الإصابات كثيرًا، إذا اهتمّ بنفسه سيُغني الاتحاد عن الحاجة لمهاجم أجنبي”.