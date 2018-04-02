بالفيديو.. تمساح طوله 11 قدما يثير فزع أسرة أمريكية

نيويورك(صدى):

تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة عثور الشرطة على تمساح ضخم فى منزل بمدينة ” نوكوميس ” بولاية ” فلوريدا ” الأمريكية، بعدما أثار فزع الأسرة فور مشاهدته.

وتعود التفاصيل عندما شاهد أحد أفراد الأسرة التمساح الأمريكي الضخم فى حمام سباحة المنزل، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التى نصبت له كميناً، وتمكنت من القبض عليه.

كما نشرت الشرطة الفيديو على شبكة الإنترنت، بعدما نصبت فخاً للإيقاع بالتمساح العملاق.