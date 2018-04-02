بالفيديو.. تدافع واشتباك بين الزبائن في افتتاح فرع لمول بتبوك
أظهرت عدة مقاطع فيديو تدافع كبير واشتباك بين زبائن خلال افتتاح فرع لإحدى المولات الشهيرة في منطقة تبوك.
وأبانت المقاطع الزحام خلال الدخول الأول وسط مناوشات، حيث أوضح بعض المواطنين أن هذه الإشكاليات وقعت بسبب سوء التنظيم في الدخول.
فيما أضاف أخر أن أسباب الزحام الذي شهده المول يرجع إلى رغبة الكثيرين من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من عروض التخفيضات التي أعلنها المول في يومه الأول.
عوض ال مانع[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 36 دقيقة
شعب متخلف يتضربون على افتتاح مول ههههههههههههههه عاد لو صار جوع ولا نقص في بعض الاغراض ايش بيعملون الله يشفيهم بس ناس مريضة والله ايش الحكمة من الحضور وقت الافتتاح
رند[ عدد التعليقات: 8610 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يفشلكم.
ماجد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 24 دقيقة
كل هذا بسبب الفقر
طلال[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 22 دقيقة
يقتلون بعضهم بسبب العروض !
faeiz[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 5 دقائق
مصيبة ..
المفروض يضعون حد للمولات التي تضع تخفيضات فقط في اول يوم في افتتاحها مما يسبب تدافع الناس وايضا سوء التنظيم واخذ الحيطه لمثل هذه الامور للحد منها وهذا لاينقص من قصور الناس التي تتدافع لأجل الدخول للمول
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 دقائق
فترة التخفيضات بتكون اسوأ فترة للشراء بسبب هذا الزحام
بينزلون الأسعار والناس تتهبل حتى لو ما كانوا محتاجين