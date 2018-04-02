بالفيديو.. تدافع واشتباك بين الزبائن في افتتاح فرع لمول بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهرت عدة مقاطع فيديو تدافع كبير واشتباك بين زبائن خلال افتتاح فرع لإحدى المولات الشهيرة في منطقة تبوك.

وأبانت المقاطع الزحام خلال الدخول الأول وسط مناوشات، حيث أوضح بعض المواطنين أن هذه الإشكاليات وقعت بسبب سوء التنظيم في الدخول.

فيما أضاف أخر أن أسباب الزحام الذي شهده المول يرجع إلى رغبة الكثيرين من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من عروض التخفيضات التي أعلنها المول في يومه الأول.