رئيس العويقيلة يعلن الحملة المكثفة لإزالة التشوه البصري بالمحافظة

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس ” عبدالمنعم بن محمود الراشد ” اطلق رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” محمد بن هلان الوردة ” حملة الستة اسابيع المكثفة لإزالة كافة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها وذلك يوم الاحد الموافق 1-4-2018م

حيث قام رئيس البلدية بمتابعة الاعمال ووجه بإنجازها على الوجه المطلوب ضمن خطة عمل معتمدة خلال ستة أسابيع قادمة ، وتتضمن الحملة :

– إزالة الكتابات التي تشوه المنظر العام

– إزالة حضائر الاغنام العشوائية

– إزالة مخلفات البناء

– إصلاح الارصفة وحفر الشوارع

– تعقيم ونظافة حاويات النظافة داخل الأحياء السكنية وتكثيف النظافة بشكل عام

– تنسيق الاشجار وتنظيم عملية الري

– إزالة السيارات التالفة والتي تشوه المظهر العام

– إزالة اللوحات الدعائية المخالفة

– إزالة المظلات والمواقف المخالفة داخل الأحياء السكنية

– معالجة وضع الأراضي الفضاء وازالة الصخور والاحجار الكبيرة وتسوية الساحات

– ازالة المخلفات والانقاض في سوق الاغنام

– ازالة المخلفات والانقاض في قرية المركوز

– صيانة الارصفة والجزر الوسطية بالمحافظة

– صيانة الارصفة والجزر الوسطية بقرية المركوز

– صيانة الحدائق العامة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين