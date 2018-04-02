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رئيس العويقيلة يعلن الحملة المكثفة لإزالة التشوه البصري بالمحافظة

رئيس العويقيلة يعلن الحملة المكثفة لإزالة التشوه البصري بالمحافظة
سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس ” عبدالمنعم بن محمود الراشد ” اطلق رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” محمد بن هلان الوردة ” حملة الستة اسابيع المكثفة لإزالة كافة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها وذلك يوم الاحد الموافق 1-4-2018م
حيث قام رئيس البلدية بمتابعة الاعمال ووجه بإنجازها على الوجه المطلوب ضمن خطة عمل معتمدة خلال ستة أسابيع قادمة ، وتتضمن الحملة :

– إزالة الكتابات التي تشوه المنظر العام
– إزالة حضائر الاغنام العشوائية
– إزالة مخلفات البناء
– إصلاح الارصفة وحفر الشوارع
– تعقيم ونظافة حاويات النظافة داخل الأحياء السكنية وتكثيف النظافة بشكل عام
– تنسيق الاشجار وتنظيم عملية الري
– إزالة السيارات التالفة والتي تشوه المظهر العام
– إزالة اللوحات الدعائية المخالفة
– إزالة المظلات والمواقف المخالفة داخل الأحياء السكنية
– معالجة وضع الأراضي الفضاء وازالة الصخور والاحجار الكبيرة وتسوية الساحات
– ازالة المخلفات والانقاض في سوق الاغنام
– ازالة المخلفات والانقاض في قرية المركوز
– صيانة الارصفة والجزر الوسطية بالمحافظة
– صيانة الارصفة والجزر الوسطية بقرية المركوز
– صيانة الحدائق العامة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

 

 

 


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