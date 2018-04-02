بالصور.. انطلاق مبادرة ” حياكم في حيكم ” في الرياض

تركية البدر(صدى):

انطلقت فعاليات مبادرة ” حياكم في حيكم ” التي تنظمها أمانة منطقة الرياض بالمشاركة مع شركة الاتصالات السعودية في حدائق الأحياء، والهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على الحدائق وبيئة الحي، وستغطي 30 حيا، وتم البدء في أحياء المونسية ثم الياسمين وهذا الاسبوع في حي الازدهار.

وأشار المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للحدائق والخدمات الاجتماعية في أمانة منطقة الرياض أن فكرة مبادرة ” حياكم في حيكم ” الوصول مباشرة إلى السكان وذلك بتفعيل الحديقة داخل الحي واشراكهم في أحد برامجنا الهامة وهو المساهمة والمحافظة على الحديقة التي هي احد عناصر البيئة المعززة لانسنة المدينة وتفعيل الدور الاجتماعي لسكان الحي للاستفادة من الحديقة وعناصرها، إضافة الى فتح باب العضوية للبرنامج التطوعي ” عاون ” ، لتسجيل الراغبين والمهتمين بالمحافظة على بيئة الحي. وتفعيل برنامج في خدمتكم لأهالي الأحياء.

وأردف المهندس الهويمل ان انطلاق مبادرة ” حياكم في حيكم ” تأتي بدعم وحرص كبيرين من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس في الاهتمام بسكان مدينة الرياض وتعزيز الوعي بأهمية ودور الحدائق وبيئة الحي في حياتنا لجميع افراد الاسرة، وبمشاركة مجتمعية مع شركة الاتصالات السعودية stc .

ولهذا سعينا إلى أيجاد فعاليات مشوقة ومشجعة وترويجية واستقبال الجميع بالضيافة، وأجنحة خاصة بتعزيز مفهوم رياضة المشي والتعريف بأهميته والاستفادة من ممرات المشاة الموجودة داخل الأحياء والحدائق لتعزيز الصحه العامة بين سكان الحي، فيما شملت فعاليات خاصة بالأطفال مثل الرسومات التجميلية لحدائق الحي، وكذلك زراعة الشتلات والزهور والتعريف بأنواعها وطرق المحافظة عليها.