نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” القصيم، حائل، الرياض، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية،والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ” .

وكذلك تستمر هذه الحالة الجوية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف، في فترة ما بعد الظهيرة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 29 – 23 .. سحب رعدية.

– المدينة المنورة: 35 – 26 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 35 – 25 .. أمطار رعدية.

– جدة: 36 – 25 .. سحب رعدية.

– جازان: 37 – 25 .. أمطار رعدية.

– العلا: 34 – 23 .. سحب رعدية.

– ينبع: 36 – 25 .. رياح نشطة.

– الطائف: 30 – 20 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 29 – 21 .. رياح نشطة.

– الدمام: 32 – 21 .. غائم جزئي.

– حفر الباطن: 30 – 15 .. مشمس.

– الأحساء: 30 – 20 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 31 – 14 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 38 – 26 .. غائم جزئي.

– طريف: 22 – 11 .. غائم جزئي.

– عرعر: 26 – 15 .. غائم جزئي.

– القريات: 19 – 15 .. غائم جزئي.

– رفحا: 28 – 14 .. غائم جزئي.

– تبوك: 29 – 17 .. غائم جزئي.

– حائل: 27 – 13 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 27 – 14 .. غائم جزئي.

– شرورة: 38 – 25 .. غائم جزئي.

– نجران: 34 – 15 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 28 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 37 – 28 .. رياح نشطة.

– أبها: 26 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 32 – 20 .. أمطار رعدية.