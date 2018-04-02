جيش الزعيم يكتمل بإدواردو في مواجهة البقاء
في مباراة لا بديل فيها عن الفوز؛ للبقاء في المواجهات الأسيوية، يلتقي الهلال نظيرة العين الإماراتي، اليوم الأثنين، في تمام الساعة 6:30 مساءً على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات.
واكتملت صفوف الزعيم مساء أمس بوصول النجم كارلوس إدواردو العائد من إصابة الرباط الصليبي؛ الذي من المقرر أن يلتحق بمران الفريق؛ استعدادًا لمواجهة العين الحاسمة، ويعطي تواجد إدواردو ثقة للاعبين والجماهير التي تتمسك بالأمل الأخير لها.
ولا يوجد أمام الهلال سوى الفوز في مباراة اليوم؛ لاستمرار الأمل في تأهلهم من دور المجموعات؛ عقب فشله في حصد النقاط في المباريات السابقة؛ حيث يمتلك نقطتين فقط؛ فأن الهزيمة اليوم ستطيح بالزعيم من السباق على التأهل.
شوق … * *[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 57 دقيقة
إدوادرو ما راح ينفع؛ يكفي يتصور سيلفي.. والأمل ضعيف ، واللاعبين دون الحماس سيفشلون 😑😑
الملكي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 39 دقيقة
العالمية صعبة قويه ، كم لاعب وكم حارس وكم وكم …..