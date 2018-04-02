جيش الزعيم يكتمل بإدواردو في مواجهة البقاء

نواف السالم(صدى):

في مباراة لا بديل فيها عن الفوز؛ للبقاء في المواجهات الأسيوية، يلتقي الهلال نظيرة العين الإماراتي، اليوم الأثنين، في تمام الساعة 6:30 مساءً على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

واكتملت صفوف الزعيم مساء أمس بوصول النجم كارلوس إدواردو العائد من إصابة الرباط الصليبي؛ الذي من المقرر أن يلتحق بمران الفريق؛ استعدادًا لمواجهة العين الحاسمة، ويعطي تواجد إدواردو ثقة للاعبين والجماهير التي تتمسك بالأمل الأخير لها.

ولا يوجد أمام الهلال سوى الفوز في مباراة اليوم؛ لاستمرار الأمل في تأهلهم من دور المجموعات؛ عقب فشله في حصد النقاط في المباريات السابقة؛ حيث يمتلك نقطتين فقط؛ فأن الهزيمة اليوم ستطيح بالزعيم من السباق على التأهل.