هيونداي نكسو 2019 بخلايا الوقود تنطلق في كوريا بسعر 31 ألف دولار

عادل الحربي(صدى):

فتحت هيونداي باب الحجز على سيارتها نكسو الجديدة في كوريا الجنوبية, والتي عرضت في مستويين من التجهيز هما مودرن وبريميوم ، ويبدأ سعر السيارة من 31.428 الف دولار ويشمل السعر الخصومات والحوافز الحكومية على السيارات الصديقة للبيئة بينما سعرها الاصلي يبلغ 63.875 ألف دولار لنسخة مودرن و66.007 ألف دولار لنسخة بريميوم.

وتأتي مكونات خلايا الوقود في السيارة بضمان 10 سنوات أو 160 ألف كم, وقالت الشركة أن اطلاق السيارة يعتبر يوم تاريخي حيث يبدأ الترويج لتكنولوجيا خلايا الوقود بأعداد كبيرة وأكدت حجز 773 نسخة من السيارة في اليوم الأول للاعلان عنها.

وتنافس هذه السيارة تويوتا ميراي وهوندا كلاريتي وتأتي بمحرك كهربائي بقوة 161 حصان وعزم دوران 395 نيوتن متر وتحتاج الي 9.2 ثانية للتسارع من الثبات الي 100 كمساعة مع سرعة قصوى 179 كمساعة. وتأتي بثلاث خزانات للهيدروجين كل واحد سعة 52.2 لتر وتستغرق 5 دقائق للشحن ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة 609 كم قبل الحاجة للشحن من جديد.