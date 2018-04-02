سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك في الطائف، وعشيرة ورضوان، وتربة، والخرمة، والمويه، وظلم، والسيل، والكبير، والأجزاء المجاورة في منطقة مكة المكرمة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا.

وأضاف الإنذار المبكر، أن هناك أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في مهد الذهب، المدينة المنورة، عفيف، الهجرية، الجصة، دغبج، ثرب، والأجزاء المجاورة، في منطقة المدينة المنورة، وفي حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والأجزاء المجاورة في المنطقة الشرقية، وفي الدوادمي، وعفيف، والأجزاء المجاورة في منطقة الرياض.

وأوضح النظام الآلي للإنذار المبكر، أن بداية الحالة في المدينة المنورة من الساعة الـ11:00 صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بينما تبدأ في المنطقة الشرقية الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة الخامسة مساءًا، وفي الرياض تبدأ في تمام الساعة الـ12:00 ظهرًا وتنتهي الساعة الثالثة عصرًا.

وتابع ” الإنذار المبكر ” أن هناك بسحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، في منطقة الباحة، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، حيث تبدأ الحالة في الباحة وعسير من الساعة الـ11:00 صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا، بينما تبدأ في جازان في الساعة الـ12:00 ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

وأشار إلى أن هناك استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة القصيم، والرياض، حيث تبدأ الحالة في الساعة الـ12:00 ظهرًا وتنتهي في الساعة الثالثة عصرًا، بينما هناك تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة تبوك، وذلك في تمام الساعة الـ12:00 ظهرًا، وتنتهي الحالة في الساعة العاشرة مساءًا.