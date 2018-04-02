الزمالك المصري يسعى لضم السومة

الرياض(صدى):

أكدت بعض المصادر الصحفية بأن مجلس إدارة نادى الزمالك المصري تلقى اقتراحاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عمر السومة مهاجم فريق الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأبدى نادى الزمالك ترحيبه الشديد بضم المهاجم السورى المخضرم، ولكن مع الوضع فى الاعتبار الصعوبة البالغة التى ستواجه حسم الصفقة.

وقد تشهد الأيام المقبلة دخول شخصيات بارزة بالساحة البيضاء لمساعدة نادى الزمالك فى التفاوض مع عمر السومة، وهو ما تكشفه عنه الأيام المقبلة.