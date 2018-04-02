الزمالك المصري يسعى لضم السومة
أكدت بعض المصادر الصحفية بأن مجلس إدارة نادى الزمالك المصري تلقى اقتراحاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عمر السومة مهاجم فريق الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
وأبدى نادى الزمالك ترحيبه الشديد بضم المهاجم السورى المخضرم، ولكن مع الوضع فى الاعتبار الصعوبة البالغة التى ستواجه حسم الصفقة.
وقد تشهد الأيام المقبلة دخول شخصيات بارزة بالساحة البيضاء لمساعدة نادى الزمالك فى التفاوض مع عمر السومة، وهو ما تكشفه عنه الأيام المقبلة.
الملكي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
مرة رايح الاهلي المصري ومرة الزمالك ، ويمكن المرة الجايه يروح الهلال السوداني ، اكذب الاعلام أزرقه
رااايق[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا كلام فاضي وغير صحيح *!!
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بدل ما تشغلون أنفسكم في التشويش على الاعب وناديه * التفتوا لناديكم أحسن *!!
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كل شي أصبح مكشوف و معروف * وخلوا المستطيل الأخضر ( الملعب ) يقول كلمته *!!
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الميدان يااااا حميدان *!!
اهلاوي[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 19 دقيقة
اعتقد ان عقد السومة مع الاهلي حتي 2020 بقيمة 40 مليون ريال مااعتقد بتاتا ان الزمالك يستطيع دفع مثل هذا المبلغ والشرط الجزائي انشاء الله بعد تتويج الاتحاد بكاس الملك نردلكم الكبتن كهربا للزمالك