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بالفيديو.. إعلامي مصري بـ ” ببرونة ” وتصرفات كالأطفال على الهواء

بالفيديو.. إعلامي مصري بـ ” ببرونة ” وتصرفات كالأطفال على الهواء
القاهرة(صدى):

أعرب الإعلامي المصري جابر القرموطي، عن تضامنه مع الأمهات في أزمة نقص حليب الأطفال الرضع بالأسواق المصرية.

وأظهر ” القرموطي ” في برنامجه ” مانشيت ” الذي يذاع عبر فضائية ” النهار ” ، تضامنه عبر شربه للأرز بعد خلطه بحليب الأطفال على الهواء مباشرة.

ويشتهر ” القرموطي ” ، بأنه يُمثل دائماً الأحداث المصرية وإحضار أي شيء يمكن يخطر على الأذهان؛ لأجل توصيل الأزمة أو الحدث بسهولة إلى المواطنين أو المسؤولين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8195 ] نشر منذ 28 دقيقة

ههههه😊قد انتهت حزتك والله لشرب الرضاعه😁

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، يوصل المشكلة بطريقة طريفة

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