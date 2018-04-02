بالفيديو.. إعلامي مصري بـ ” ببرونة ” وتصرفات كالأطفال على الهواء

القاهرة(صدى):

أعرب الإعلامي المصري جابر القرموطي، عن تضامنه مع الأمهات في أزمة نقص حليب الأطفال الرضع بالأسواق المصرية.

وأظهر ” القرموطي ” في برنامجه ” مانشيت ” الذي يذاع عبر فضائية ” النهار ” ، تضامنه عبر شربه للأرز بعد خلطه بحليب الأطفال على الهواء مباشرة.

ويشتهر ” القرموطي ” ، بأنه يُمثل دائماً الأحداث المصرية وإحضار أي شيء يمكن يخطر على الأذهان؛ لأجل توصيل الأزمة أو الحدث بسهولة إلى المواطنين أو المسؤولين.