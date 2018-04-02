بالفيديو.. إعلامي مصري بـ ” ببرونة ” وتصرفات كالأطفال على الهواء
أعرب الإعلامي المصري جابر القرموطي، عن تضامنه مع الأمهات في أزمة نقص حليب الأطفال الرضع بالأسواق المصرية.
وأظهر ” القرموطي ” في برنامجه ” مانشيت ” الذي يذاع عبر فضائية ” النهار ” ، تضامنه عبر شربه للأرز بعد خلطه بحليب الأطفال على الهواء مباشرة.
ويشتهر ” القرموطي ” ، بأنه يُمثل دائماً الأحداث المصرية وإحضار أي شيء يمكن يخطر على الأذهان؛ لأجل توصيل الأزمة أو الحدث بسهولة إلى المواطنين أو المسؤولين.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8195 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههه😊قد انتهت حزتك والله لشرب الرضاعه😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28118 ] نشر منذ 3 دقائق
زين أنها أزمة نقص حليب
لو كانت أزمة حفاظات
كان طلع الأعلامي
بشكل ثاني🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شوق … * *[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، يوصل المشكلة بطريقة طريفة