العملات الرقمية تحتفظ بأدنى مستوياتها رغم الارتفاع

عادل الحربي(صدى):

بدأت العملة الرقمية ” بتكوين ” في الابتعاد عن أدنى مستوياتها في 50 يومًا جلسة تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل سيطرة المستويات الدنيا على سوق العملات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.50% إلى 6918 دولارًا في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكنها ظلت أدنى 7 آلاف دولار.

كما صعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 1.30% إلى 384 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر.

وارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.65% إلى 49 سنتًا، كما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 3.15% إلى 644 دولار.

وبالرغم من تُأثر القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذه المستويات إلى انها ارتفعت من ادنى مستوياتها عند 244 مليار دولار الذي سجلته خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتسجل اليوم مبلغ 258 مليار دولار.