” العمل ” تطلق دعوة لتأهيل المقاولين لبرنامج العمل عن بعد

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإطلاق دعوة لتأهيل المقاولين، لمشروع تشغيل برنامج ” العمل عن بعد ” ، في كل مناطق المملكة، وذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني.

وتستعد الوزارة لطرح مناقصة، لتتقدم لها الشركات الراغبة؛ ويهدف البرنامج إلى توظيف 50 ألف موظف، وموظفة خلال 4 سنوات مدة المشروع، كما ستبدأ مدة تنفيذ المشروع، من تاريخ التعميد واستلام الموقع، ويدخل ضمن هذه المدة أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية.

يجدر الإشارة إلى أن البرنامج، يتضمن توفير تقارير دورية وتفصيلية ” أسبوعية، شهرية، ربعية، سنوية ” ، تبين مستوى الأداء وتشمل جميع البيانات المدخلة، في نظام البوابة وبشكل ديناميكي، حسب احتياج وزارة العمل أو من يمثلها من الجهات المرتبطة بها.

يُذكر أن الوزارة، قامت بإطلاق مشروع العمل، عن بعد في عام 2015م، وقام أصحاب العمل منذ إطلاق البرنامج، بتوظيف أكثر من 4 آلاف موظف، عبر برنامج توظيف مختلفة من ” المنزل، المركز ” .