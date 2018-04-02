بالصور.. زيارة ولي العهد لـ ” فيرجن قالاكتيك ” وميناء موهافي للطيران بكاليفورنيا

نيويورك(صدى):

توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى زيارة فيرجن قالاكتيك وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، مشاهدًا أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن

كما شملت الزيارة الإطلاع على حجرات وقود الطائرات الجديدة التي تكشف عنها فيرجن قالاكتيك لأول مرة إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

وقام ولي العهد ببحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا، مستعرضًا مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية.