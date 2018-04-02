إرشادات مهمة لحماية كابلات محرك السيارة من القوارض

برلين(صدى):

في حيز المحرك بالسيارة، عادة ما تكون خراطيم مياه التبريد أو كابلات الإشعال أو مواد العزل والإحكام المطاطية هدفا سهلا للقوارض.

وفي هذا الإطار ينصح اتحاد شركات التأمين الألمانية أصحاب السيارات بحماية الكابلات والخراطيم ضد القوارض من خلال تكسيتها باستخدام بلاستيك صلب مقاوم للقضم، ومع ذلك يجب مراعاة عدم استعمال هذه التغطية مع الأجزاء الساخنة بالمحرك، فضلا عن أن الأجزاء المطاطية والمواد العازلة تظل بدون حماية ضد القوارض.

أما الشبكة اللاسلكية المرنة الموضوعة تحت غطاء حيز المحرك فتعتبر من الوسائل منخفضة التكلفة، ولكنها غير عملية؛ لأنه يتعين على قائد السيارة إزالتها قبل الانطلاق بالسيارة.

كما وينصحون ببغسل المحرك جيدا، في حالة وجود آثار للقوارض في السيارة، حيث أن عمليات غسل المحرك بصورة منتظمة أن تساعد في التخلص من خطر القوارض.

وتعد عملية عزل حيز المحرك من الأمور الفاعلة، التي تساعد مواجهة خطر القوارض، والتي توفرها بعض الشركات كتجهيز لاحق أو يتم تزويد السيارة بها من المصنع.