3 أسباب لعدم تصرف الرجال بطبيعتهم مع النساء

أماني الغامدي(صدى):

يظن الرجال أن النساء يختلفن كثيرا عنهم، وأيضا النساء يرين أن الرجال لا يشبهونهن في شيء، وهذا غير حقيقي، فالنساء والرجال يتشابهون كثيرًا وأكثر مما يتوقعون، وسنلاحظ هذا بشكل أكبر حين نرى الأسباب التي تجعل الرجال لا يتصرفون بطبيعتهم مع النساء.

1– الخوف من الرفض:

الرجال يخافون من الرفض أكثر مما تتخيل النساء، لذلك يخشى أن يتصرف على طبيعته حتى لا يتم رفضه، وهذا ما يجعل هناك فترة في بداية العلاقة يتظاهر فيها الرجال، بعكس ما فيهم وخارج طبيعتهم، حتى تقتنع النساء بهم ولا يرفضنهم.

2– الخوف من الجرح:

بعد اجتياز مرحلة الرفض والخوف منه، يأتي الخوف من الجرح، وهو أن تخشى إظهار شخصيتك الحقيقية بعد الارتباط فيحدث الانفصال وتجرح، فعلى عكس ما يظن النساء يمتلك الرجال مشاعر حساسة مثل النساء، لكن بدرجة مختلفة، وفي النهاية يخشون الجرح.

3– محاولات التأثير:

من الأشياء أيضا التي تجعل الرجال، يتصرفون عكس طبيعتهم محاولة إبهار النساء، فالرجل يحاول أن يظهر بشكل البطل أمام امرأته، وهذا يجعله يظهر جوانبه الجيدة ويحاول إخفاء كل ما هو سيئ في شخصيته، الأمر الذي يجعله لا يكون طبيعيا.