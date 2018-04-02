أبرزهم ” وينفري ” .. لقاءات ولي العهد للمشاهير في ” هوليود “

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، سيلتقي عدداً كبيراً من رجال الأعمال والإعلام والمخترعين، ضمن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت التقارير، أنه من المنتظر أن يلتقي ولي العهد المنتج الشهير برايان جراتر؛ المعروف بأنه ينتج الأفلام العلمية، وكذلك يُتوقع أن يلتقي المديرين التنفيذيين من ” ديزني لاند ” و” فوكس ” و ” وارنر بروس ” و ” سوني ” و ” يونيفرسال “.

كما أنه منتظر أن يعقد سمو الأمير محمد بن سلمان، لقاءات مع المسؤولين على ستوديوهات رئيسة أخرى، وشركات دور العرض العالمية.

كما يلتقي سمو ولي العهد، الإعلامية الأمريكية الشهير أوبرا وينفري، إضافة إلى الإعلامي العالمي روبرت مردوخ، وأخيراً سيلتقي عمدة مدينة لوس أنجلوس إريك جارستي.

وأعرب عدد من الشركات الشهيرة العاملة في مجال الترفيه والفضاء عن رغبتهم في الاستثمار بالمملكة في بلد أكثر من 70% من سكانه من فئة الشباب.