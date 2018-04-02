الأرصاد ومدني الطائف ينبهان من سحب رعدية ممطرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من محافظة الطائف، تشمل السيل الكبير وعشيرة، ومحافظات المويه والخرمة وتربة، ومركزي ظلم ورضوان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن هذه الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.