ترامب يعلن شهر أبريل لصالح التوعية بالتحرش الجنسي

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهر أبريل لصالح الحملة الوطنية للتوعية بمشكلة التحرش الجنسي، علما أن 15 امرأة اتهمنه بالتحرش بهن من قبل.

وقال ترامب تعليقا على هذا الأمر: ” أريده شهر التوعية بمخاطر هذه المشكلة “.

وفي سياق آخر، كان اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك، بأنها لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، مهددا بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر والمعروف بـ ” نافتا “.