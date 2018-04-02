المدلج يكشف حقيقة رجوع وائل جمعة المعار إلى الأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

نفى فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، مطالبة الأهلي المصري بشأن استعادة لاعبه المعار للفريق صالح جمعة، مؤكداً على تمسكهم باللاعب حتى نهاية إعارته.

وقال المدلج، في تصريحات لبرنامج ” المدرج ” بقناة ” دي إم سي سبورت” المصرية مساء أمس الأحد، إنه يوجد بند يتيح للأهلي إعادة صالح وإنهاء إعارته في أي وقت، قائلاً :” لا يوجد في العقد هذا البند “.

وعن أنباء تفاوض الفيصلي مع عمرو السولية ومعروف يوسف ، لاعبا الأهلي والزمالك، أشار المدلج، إلى أن كل ما يتردد حول دخولهم في صفقة للتعاقد مع السولية أو معروف مجرد إشاعات.

وكان صالح جمعة انتقل إلى صفوف الفيصلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية في عقد إعارة مدته موسم ونصف بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة مستمرة، ومؤخراً فتح الأهلي المصري إمكانية عودته في الصيف المقبل في ظل اقتراب رحيل عبد الله السعيد من صفوف القلعة الحمراء بعد أزمة توقيعه للزمالك.