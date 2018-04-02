بالفيديو.. ويل سميث يحاول تقبيل الروبوت ” صوفيا ” فتحرجه

أماني الغامدي(صدى):

نشر الممثل العالمي ” ويل سميث ” فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان ” موعد مع الروبوت صوفيا”.

وأظهر مقطع الفيديو موقف محرج تعرض له ويل سميث عندما حاول تقبيل الروبوت صوفيا، حيث قالت له :” لقد تعرفنا على بعضنا للتو ” وأحرجته.

وتعرف صوفيا بأنها الروبوت الاجتماعي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقدر على القيام بأكثر من 62 تعبيراً بوجهها، الأمر الذى جعل محاولات “سميث ” للإيقاع بها صعبة للغاية.