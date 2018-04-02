بالفيديو.. ويل سميث يحاول تقبيل الروبوت ” صوفيا ” فتحرجه
نشر الممثل العالمي ” ويل سميث ” فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب بعنوان ” موعد مع الروبوت صوفيا”.
وأظهر مقطع الفيديو موقف محرج تعرض له ويل سميث عندما حاول تقبيل الروبوت صوفيا، حيث قالت له :” لقد تعرفنا على بعضنا للتو ” وأحرجته.
وتعرف صوفيا بأنها الروبوت الاجتماعي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقدر على القيام بأكثر من 62 تعبيراً بوجهها، الأمر الذى جعل محاولات “سميث ” للإيقاع بها صعبة للغاية.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 60 دقيقة
يعني افهمها
بدري يا خروف
ههههههههههههههههههههه