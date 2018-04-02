تحذيرلسكان الرياض من تراكم السحاب الممطر

علي القحطاني (صدى):

إحذروا تراكم السحاب الممطر!، هكذا نبه خبير أرصاد جوية سكان الرياض إلى التقلبات الجوية اليوم الإثنين.

وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن سكان العاصمة الرياض سيعانون من اقتراب التراكم السحابي الممطر من أجواء الرياض.

وغرد كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، اليوم الإثنين ، أن هذه الحالة مؤشر، لبداية فعلية لأمطار ملموسة، تسبقها رؤية غير جيده، مضيفاً: ” التراكم السحابي الرعدي الممطر، سيُغطي أجواء الرياض خلال الساعة القادمة “.