عشريني يحاول اغتصاب طفلة وسط المقابر
تتعدد جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، متكررة يوما بعد يوم على مستوى بلدان العالم، فأصبحنا يوميا نسمع عن عشرات حالات الاغتصاب وأغرب القصص التي لم تكن تخطر على عقل أحد من قبل.
وفي هذا السياق ،مؤخرًا تمكن أهالي قرية مصرية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل أثناء محاولته اغتصاب طفلة بمقابر القرية.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بضبط أهالي القرية لشاب عشريني بدون عمل، أثناء محاولته التعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.
ومن جانبه أفاد والد الطفلة أنه أثناء توجه نجلته لشراء بعض المستلزمات للمنزل قام المتهم باستدراجها ومحاولة التعدي عليها جنسياً، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44967 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, طفله يامريض ، تفعل الفاحشه في طفله ..؟
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله
ياهووو بالله هذا جد
صلو ا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
معقوله وبين المقابر بعد
بلغ بك حد اقسى دجات الاجرام
هزيم[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 56 دقيقة
حتى لو كانت مو طفله يابو محمد
برايك هدا صح؟
ابو شناق[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي الله عليه ونعم الوكيل