عشريني يحاول اغتصاب طفلة وسط المقابر

القاهرة(صدى):

تتعدد جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، متكررة يوما بعد يوم على مستوى بلدان العالم، فأصبحنا يوميا نسمع عن عشرات حالات الاغتصاب وأغرب القصص التي لم تكن تخطر على عقل أحد من قبل.

وفي هذا السياق ،مؤخرًا تمكن أهالي قرية مصرية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل أثناء محاولته اغتصاب طفلة بمقابر القرية.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بضبط أهالي القرية لشاب عشريني بدون عمل، أثناء محاولته التعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

ومن جانبه أفاد والد الطفلة أنه أثناء توجه نجلته لشراء بعض المستلزمات للمنزل قام المتهم باستدراجها ومحاولة التعدي عليها جنسياً، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة.