تطور جديد في واقعة معنفة أبها

ابها(صدى):

في تطور عاجل وسريع تواصل مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان مع إمارة عسير، بشأن واقعة ” معنفة أبها “.

وأكد مدير المركز محمد المعدي، إنهم تواصلوا مع إمارة عسير، بشأن واقعة ” معنفة أبها “.

وقال المعدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، اليوم الإثنين إنه تم اتخاذ الإجراءات للوقوف على الحالة، واتخاذ اللازم حيالها.

وكانت صحيفة “صدى” نشرت تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صراخ فتاة واستغاثتها ، وهي تردد :” خلاص ” مع صوت يوحي بتعرضها للضرب، وقيل إن المقطع صُوّر في حي الهيام بأبها.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من لديه معلومات عن الحالة أن يتواصل مع مركز البلاغ 1919.