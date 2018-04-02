تطور جديد في واقعة معنفة أبها
في تطور عاجل وسريع تواصل مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان مع إمارة عسير، بشأن واقعة ” معنفة أبها “.
وأكد مدير المركز محمد المعدي، إنهم تواصلوا مع إمارة عسير، بشأن واقعة ” معنفة أبها “.
وقال المعدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، اليوم الإثنين إنه تم اتخاذ الإجراءات للوقوف على الحالة، واتخاذ اللازم حيالها.
وكانت صحيفة “صدى” نشرت تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صراخ فتاة واستغاثتها ، وهي تردد :” خلاص ” مع صوت يوحي بتعرضها للضرب، وقيل إن المقطع صُوّر في حي الهيام بأبها.
وطالب المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من لديه معلومات عن الحالة أن يتواصل مع مركز البلاغ 1919.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44967 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم بسالفتهم ,,
,, شمس تطلع خبر يبان ,,
محمد سعد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب التحقق والتحقيق و معاقبة الفتيات اللاتي يظهرون في مقاطع بسبب التعنيف اذا كانوا مخطئين كثير من الفتيات ترتكب جرائم اخلاقيه زنا ومكالمات وربما اتت برجل غريب في بيت اهلها وممارسة الدعارة واذا تم منعها ومحاسبتها من قبل اهلها اتصلت بالحمايو وقالت انا معنفه ! بالعكس الاسرة في هذه الحالة هم المعنفين من قبل الفتاة لذلك يجب محاسبة بعض الفتيات وعدم فتح باب الحماية من التعنيف الا لمن تستحق .
ويجب على المسؤولين التحقيق مع الاهل ومع الفتاة والغلطان يتحاسب
اما تغلط الفتاة وتريد الحرية المطلقة وتعي التعنيف في هذه الحالة يجب معاقبتها ومكافئة الاهل
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
محمد سعد الله يبلاك بمرض يحتار الطب في علاجه يامنحط … حسبي الله عليك … انت خنزير 🐷
سلطان[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 1 ساعة
محد يعيش مع (بعض)الحريم الا المجنون ..
بالنهار يجلدها وبالليل (…) ، بهذه الطريقة تحبك وتعشقك وتشوفك احسن رجال في العالم ..
* طبعا السؤال التحشيري حق الشعب السعودي اللي بيجيني ( ترضاها على اختك ) ؟
اولا اختي متربية على الطاعة ، وتطيع زوجها في ما يرضي ربها .. ولو اضطر انه يعاملها ب(الجلد) فهذه حياتهم وهم يختصوا في بعض .. اهم شيء اني اكون عارف زوجها لا هو سكير ولا حشاش ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 2701 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله السلامة …
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 1 ساعة
ثقافة نشر المقاطع
وكثرتها ربما خلفها ايادي
تحريضية لعدة اسباب
السبب الاول بدعوى حرية المرأة
والديمقراطية والعدالة والمساواة بين الذكر والانثى
هم يدندنون حولك اختآهـ
نعم ليس حبا في سواد عيناك بل طمع للوصول اليك
كما اعلنها من قبل سيدي ولي العهد ووزير الداخلية
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود المعظم رحمه الله حين صدع بها
( إن الذين ينادون بحرية المرأة ، لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها )
أحد الجنود الفرنسيين :
إثناء الثورة الجزائرية
كتب في مذكراته :
عندما كنا نقوم بعمليات
التمشيط ومداهمة
القرى للبحث عن المجاهدين ..
يشعرني بالخجل
ردة فعل النساء
حيث كن يهرولن
ويهربن نحو اسطبلات
الحيوانات عند رؤيتنا ..
ويَقمن بتلطيخ
أجسادهن بالروث وفضلات الحيوانات لكي نشمئز
منهن عند محاولة اغتصابهن .
ولا نقربهن بسبب
الرائحة الكريهة
التي تنبعث منهن
بفعل الروث ..حقاً ،
السبب الاخر جهات خارجية
لها اهداف واجندة سياسية خبيثة
من اجل اثارة الرأي العام وخلق الفتن والبلبلة
اتمنى من له او لها شيئ
ابواب دولتنا الرشيدهـ اعزها الله مفتوحة للجميع
ليس هناك داعي للصراخ والفضائح
العالم يتفرج علينا من كل مكان
صرنا والله مسخرة واللي ما يشتري يتفرج
عيب والله عيب لك حق اوكي مقطع يسلم للجهات المختصة
دون شوشرهـ وفضائح وسمعة واغلبها دعاوي كيدية مغرضة
يجب الضرب بيد من حديد من يثبت ان المقاطع كيديه يعفن بالسجن ويجلد
صورة لن تغادر ذهني
ما حييت وتجعلني
أكن احتراماً لهؤلاء
اللاتي قمن بـتقذير
أنفسهن في الروث
حتى لا يغتصباً .
ناصح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا اخة ناقده الله يهديكي .. سعد طرح وجهت نظره واذا كانت لا تعجبك بامكانكي انتقاده وتوضيح له خطاء تفكيره.. لكن الدعاوي واللعن والشتم للمخالفين لنا اسلوب مقزز ويدل على عقليه مريضه عاجزة عن الحوار
ناصح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
تصحيح *أخت*
هزيم[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 41 دقيقة
ناقده ومتابعه .
الله يبلاك انتي بمرض ماله علاج.
الاخ محمد سعد قال رأيه وكلامه فيه نوع من الصحه ، وهدا ما يخليك تدعين عليه.
لكن هدا يدل على اخلاقك.. الو…
محمد سعد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 31 دقيقة
ناقدة ومتابعة الجزء الاول من الاسم لا ينطبق عليك لانك تفتقدي لثقافة النقد البناء والحوار الصحيح ويوجد عندك تحيز لطرف دون طرف من غير معرفة التفاصيل !
لذلك انا وجة نظري تعتمد على :
1- التحقق من القصه هل هي صحيحة
2- التحقيق من دون تحيز لطرف ( مع الفتاة نفسها ومع الاهل ) عن التعنيف هل هو صحيح واذا وجد ماهو نوع التعنيف وماهو سببه بالظبط
3- معاقبة الطرف المخطيء
وعليه لو افترضنا ان الفتاة مخطئة بحق اهلها ومستمرة بالخطأ هل تتوقعون التعنيف بينتهي ؟! طبعا لن ينتهي الا اذا انتهى المسبب
وممكن المعنف في اي قضية :
1- الشخص نفسه ذكر او انثى
2- وممكن الاهل لان تشويه سمعت الاهل والخروج عليهم والتمرد عليهم هذا نوع من العنف ضد الاهل
لذلك التحقق مطلوب وممكن الفتاة معنفه فعلا من صاحب مخدرات او مريض نفسي او متخلف وفي هذه الحالة توفير الحماية لها ومعاقبة الاهل .
لكن كثير لا نقول اغلب من هذه الحالات تكون الفتاة مخطئة وتذكرون قصة الفتاة الي هربت الى جورجيا عن طريق تركيا بعد التحقيق مع الاهل اتضح انها تعيش في دلع وترفيه خيالي ربما لن يجده احد في هذا الوقت ومع هذا هربت الى جورجيا واهلها نائمين في تركيا اخذينها سياحة وهذا جزاء لهم !
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 30 دقيقة
ناس مرضى ومعتوهه …!!! بس راح يجي عليكم يوم لانكم قذفتوها وشمتو فيها … استعدو
بناتكم او زوجاتكم او اخواتكم …
وانا رأيي انكم تفتشو جوالاتهم اليوم وتشوفو اذا هما زي ماانتو تتهمون بنات الناس 😉
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 29 دقيقة
انتهى النقاش معاكم 😏
سمحان[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 9 دقائق
اتوقع كذب وفبركه لليبراليه الله يستر على بنات البلد من هذه الشرذمه