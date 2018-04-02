بالصور..مصادرة شيول و3 قلابيات على طريق بقيق

سعيد العجل(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك أن قوة المهام والحراسات بالفرع وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام تمكنت ،أمس الأحد، من مصادرة شيول و ٣ قلابيات على طريق بقيق.

وأوضح أنه تم مداهمة المردم الواقع على طريق الدمام -الأحساء ومصادرة المعدات الثقيلة الموجودة في الموقع وعددها٢شيول و٣ قلابيات ،وجميع ماتم مصادرته من اليات كانت معده لنهل الرمال ،وقد تم تسليم المقبوضات لبلدية غرب الدمام.

وأشار المبارك إلى أن دوريات المجاهدين تشارك بفاعلية مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة لفرض النظام والمحافظة على التنظيم ومعاقبة مخالفين.