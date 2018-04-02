لاعب فرنسي: التحكيم بالفيديو يعد ” جنس بلا متعة “

ماجد محمد(صدى):

في أغرب تعليق على التحكيم بالفيديو، هاجم بيكسينتي ليزارازو، نجم كرة القدم الفرنسي المعتزل، الأمر في الملاعب الأوروبية وذلك عقب فوز فريق باريس سان جيرمان على موناكو والتتويج بكأس الرابطة الفرنسية.

وأكد الفرنسي في تصريحاته لصحيفة ” telefoot ” أن تقنية الفيديو لا يوجد بها متعة، مضيفًا: ” حكم الفيديو مثل الجنس، بلا متعة فوقت احتفال الجمهور تجد نفسك متوقفًا فجأة وهذا ماشعرت به في الملعب . ”

واختتم نجم المنتخب الفرنسي السابق تصريحاته ” يجب أن يتم شرح الأمر في الاستاد والتلفزيون، نحن نشارك في نفس الأمر “.