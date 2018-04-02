بالفيديو.. رومانسية فنان إماراتي يخطب زميلته أمام الجمهور

نورة الشهري (صدى):

في مشهد رومانسي رائع، خطب فنان إماراتي زميلته على المسرح وأمام الجمهور .

وفاجأ الممثل الإماراتي أحمد خميس المشارك في برنامج “أراب كاستينج” للمواهب الخاصة بالتمثيل، الذي يعرض على قناة “أبوظبي” الفضائية، زميلته الإماراتية، مشاعل الشحي بطلب الزواج منها على المسرح أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو تقديم الممثل لخاتم الخطوبة وباقة من الورود لزميلته التي اختلطت عليها مشاعر الفرح والدهشة والخجل، وسط تصفيق الجمهور.

وقال العاشق الإماراتي إنه تقدم لخطبة مشاعل من أهلها، ووافقوا على خطبتهما، إلا أنه قرر مفاجأتها بتقديم خاتم الخطوبة لها أمام الجمهور.

httpV://youtu.be/TRmck2nQS1M