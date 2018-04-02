” غريب أطوار ” يقتل خاله المسن ويذهب للصلاة في المسجد

الخرطوم(صدى):

في واقعة غريبة، قام شاب سوداني بقتل خاله المسن، مستخدما آلة حادة في تهشيم رأسة، ثم توجه إلى المسجد لأداء صلاة المغرب فور ارتكابه الجريمة، وأبلغ المصليين بجريمته.

واندهش المصليين مما قاله الشاب السوداني ” غريب الأطوار ” ، وانقسموا بين مصدق ومكذب لما يقوله، وتوجهوا إلى المنزل ليجدوا الخال غارقا في دماءه مفارقا الحياة.

وقامت الشرطة السودانية باتخاذ الإجراءات القانونية ، إلا أن أسرة القتيل أعلنت العفو عن القاتل باعتبارهم أسرة واحدة.