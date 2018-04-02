بالفيديو.. المرداسي: سعيد بوجود طاقم تحكيم سعودي لإدارة نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

كلف اتحاد كرة القدم، طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله السلوي ومحمد العبكري، لإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع بين الاتحاد والفيصلي.

في حين أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسمياً اختيار المرداسي ومساعديه، ضمن القائمة النهائية لطواقم حكام كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا يونيو المقبل.

وشكر المرداسي الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور عادل عزت، كما شكر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمه له وللتحكيم السعودي.

وقال المرداسي في مداخلة هاتفية ببرنامج “الخيمة” على قناة “KSA SPORTS”، أنه كان في العاصمة الكورية الجنوبية سول وتلقى اتصالاً من تركي آل الشيخ أبلغه فيه باختياره لإدارة المباراة النهائية لكأس الملك، مبيناً أن فرحته باختياره لهذه المباراة كانت أكبر من فرحته باختياره للمشاركة في كأس العالم.