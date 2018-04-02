تفاصيل قصة ” طفل لقيط ” أثار أزمة بوزارة الصحة

نايف السالم(صدى):

تعود الأحداث الخاصة بقصة طفل لقيط عثر عليه بجوار مسجد بجدة ، إلى قبل ثمانية أشهر، وتم استضافته في مستشفى حكومي، بعدما تسربت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستعطاف.

الأمر الذي منعته وزارة الصحة، وقررت وضع لافتة تحذيرية على سرير الطفل، الذي أطلق عليه اسم طارق، كتب عليها : ” لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين بتصوير ذوي الظروف الخاصة ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي “.

واكتسب الطفل طوال هذه الفترة علاقة جيدة مع الطاقم الطبي المشرف عليه، ثم تسربت له بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أصحاب المال بتبنيه.

وبالفعل حضر بعض المهتمين بالحضانة إلى المستشفى الحكومي رغبة في الحصول على الطفل.