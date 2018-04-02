مطالبات بالشورى لتخصيص 5% من مشروعات الإسكان لأسر الدخل المنخفض

حمود العنزي (صدى):

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ببدء وزارة الإسكان في تخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها للأسر ذات الدخول المنخفضة.

وأكدت اللجنة أنه بذلك تتحقق عدة منافع لجميع الأطراف، منها أن الأسر منخفضة الدخل لن تصبح منعزلة، ويمكن أن تحتسب تلك الوحدات ضمن المسؤولية الاجتماعية للمطورين، وتعود الفائدة للمدن ككل لتفادي تكوين بؤر إسكانية مكانية لإسكان ذوي الدخول القليلة .

جاء ذلك بعدما كشف تقرير اللجنة أن عدد المواطنين الذين يعانون نقص السكن حوالي 5 ملايين نسمة.