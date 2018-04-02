مشروب بديل للفوار يقضي على الحموضة فورًا

متابعات(صدى):

كثيرا ما يعاني بعض الأشخاص فور تناولهم للطعام من حموضة شديدة تجعلهم يكادون على القيء ويترددون كثيرا فى تناول الكثير من الأطعمة التى يحبونها، ولا يمكنهم الاستغناء عن تناول الفوار المعالج للحموضة.

وكشف الأطباء عن وجود مشروب طبيعي يمكن تناوله للقضاء على الحموضة بدلا من الفوار، ويقضى على آلام الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المريء، إنه مشروب ” الخروب ” .

ويمكن تحضير مشروب الخروب من خلال وضع 5 لترا من الماء على نار هادئة ،ونضيف إليه 6 أكواب من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب.

ثم نضيف إليه 1 كيلوجراما من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بُني.

ويترك حتى الغليان مدة نصف ساعة ويرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد، ويشرب باردًا كلما شعر الشخص بالحرقة أو الحموضة.