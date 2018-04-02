ولي العهد يطلع على تكنولوجيات لم يكشف عنها من قبل

علي القحطاني (صدى):

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – زيارته للولايات المتحدة من مدينة لوس أنجلوس.

وزار ولي العهد، أمس الأحد، ميناء موهافي للطيران والفضاء في صحراء كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وكان في استقباله رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة ” فيرجين غروب ” ريتشارد برانسون الذي اصطحبه في جولة بالميناء.

وتتضمن جولة ولي العهد الاطلاع على تكنولوجيات حديثة لم يكشف عنها من قبل، منها مركبة فضائية ومشروع أنفاق يسهل التنقل بين مسافات بعيدة وغيرها.