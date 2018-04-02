خبراء طقس يفجرون مفاجأة عن التقلبات الجوية على شبه الجزيرة

عادل الحربي (صدى):

تبؤوات خرجت من مختصين في مجال الطقس بأن حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة وتحديدا المنطقة الجنوبية إلى شهر رمضان المقبل.

وأكد خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن الحالة الغبارية ستطول في المناطق الجنوبية وتستمر حتى شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحالة الغبارية تختلف في المناطق الجنوبية عن غيرها من باقي المناطق؛ كون غبار المنطقة الجنوبية يسمى موسم الغبرة، موضحاً أن الحالة الغبارية تستمر في جازان وأجزاء من نجران وعسير نحو ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن الأجواء هذا الأسبوع مُبشّرة وستنعكس على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى للرياض والقصيم.

كما توقع المختص معاذ الأحمدي قدوم حالة جوية قوية على شبه الجزيرة العربية طويلة المدى وقوية التأثير تجلب معها الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن بداية تلك الحالة ستكون باضطرابات جوية شديدة وستبدأ أول شهر أبريل.

وأوضح أن الحالة الجوية غير المستقرة تأثرت بها المناطق الوسطى والغربية والقصيم والمدينة المنورة ومكة، موضحاً أن الحالة ظهرت في ثوب تساقط أمطار غزيرة إلى خفيفة على معظم مناطق المملكة.