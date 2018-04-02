بالفيديو.. الدعيع يقسم على الهواء: “سامي الجابر ليس له علاقة باستقالتي”

ماجد محمد(صدى):

برأ محمد الدعيع، سامي الجابر نجم ومدرب الهلال الأسبق، من تسببه في استقالته وأقسم على الهواء بأنه استقال من الهلال بكامل إرادته كما أن الجابر ليس له علاقة بذلك.

‏وأقسم الدعيع على الهواء بأنه خرج من الهلال بإرادته و سامي الجابر ليس له علاقة.

وأكد أنه بالرغم من محاولات عبدالرحمن بن مساعد لبقائه إلا أنه قرر الخروج، قائلا: “يكفي أنني حققت جميع البطولات”.

ووجه الدعيع رسالة للسويد قائلا: “سامي الجابر أخرجني من الهلال؟.. أنت تبني على شي ما تدري عنه”.

وكان محمد الدعيع، استقال من نادي الهلال ودارت الشائعات حول تسبب المدرب السابق سامي الجابر في ذلك الأمر.