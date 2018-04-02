بالفيديو.. الدعيع يقسم على الهواء: “سامي الجابر ليس له علاقة باستقالتي”
برأ محمد الدعيع، سامي الجابر نجم ومدرب الهلال الأسبق، من تسببه في استقالته وأقسم على الهواء بأنه استقال من الهلال بكامل إرادته كما أن الجابر ليس له علاقة بذلك.
وأقسم الدعيع على الهواء بأنه خرج من الهلال بإرادته و سامي الجابر ليس له علاقة.
وأكد أنه بالرغم من محاولات عبدالرحمن بن مساعد لبقائه إلا أنه قرر الخروج، قائلا: “يكفي أنني حققت جميع البطولات”.
ووجه الدعيع رسالة للسويد قائلا: “سامي الجابر أخرجني من الهلال؟.. أنت تبني على شي ما تدري عنه”.
وكان محمد الدعيع، استقال من نادي الهلال ودارت الشائعات حول تسبب المدرب السابق سامي الجابر في ذلك الأمر.
محمد الدعيع يقسم على الهواء بأنه خرج من الهلال بإرادته و سامي الجابر ليس له علاقة ,
ويكفي أنني حققت جميع البطولات
#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/EBHFOppBPs
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١ أبريل، ٢٠١٨
شاهدوا #برنامج_الخيمة عبر #Periscope https://t.co/McqXAUmIsF
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٣٠ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً