جوارديولا: ليفربول ليس صلاح فقط

نواف السالم(صدى):

قام جوسيب جوارديولا المدير الفني لنادى مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإشادة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قبل المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين بعد غد الأربعاء بملعب “آنفيلد” في ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

وأكد جوارديولا فى تصريحات لهيئة الأذاعة البريطانية “بي بي سي”، “محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب ايقافه، لكن ليفربول ليس صلاح فقط، هناك أيضاً ساديو مانى وفيرمينو، إنهم لاعبون رائعون”.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي، “ليفربول يلعبون بطريقة معقدة بالنسبة لنا, نحن نعلم ذلك, ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا.. دعونا نرى ماذا سيحدث، ليفربول ؟ لا أعتبرها مباراة وينتهي كل شيء هي 180 دقيقة.. إن لم نؤدي جيداً في الانفيلد ؟ لدينا المحاولة للرد في ملعب الاتحاد”.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما سجل 37 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والاوروبية الموسم الحالى.