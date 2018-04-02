حقيقة تعنيف الطفل التوحدي بالأردن

عمان(صدى):

بعدما تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورة زُعم إنها تعود لطفل توحدي، يُدعى عمر، يدرس بمركز تعليمي للتوحد بالأردن، وقيل إنه تعرَّض للتعذيب.

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، تعرُّض الطفل المذكور للتعنيف، موضحا أنه تعرض لإهمال، وأنه وصل إلى مقر السفارة بعمَّان برفقة والدته، وتمت حينها معاينة حالته.

وأكد أن الطفل اصطدم بسخان التدفئة، وأن حالته الطبية مستقرة، ويجري متابعة الحادثة مع الجهات المعنية بالأردن.

وأوضح السفير لبرنامج ” معالي المواطن ” : ” ليس كل ما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة، أو الحقيقة كاملة. داعيًا في هذا الصدد إلى تحري الحقيقة؛ ليكون ذلك أكثر عدلاً وإنصافًا للسفارة والطفل وأسرته. وأكد أن لدى السفارة محاميًا متفرغًا لجميع قضايا السعوديين “.

وأشار إلى أن الإجراءات القضائية لا تنتهي سريعًا في يوم وليلة، محذرًا من التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل التي قد تضر نتائج الحكم، بحسب رأي السفير.