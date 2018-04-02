الإطاحة بـ 7400 مطلوبين أمنيا في 3 أيام فقط

علي القحطاني (صدى):

خلال 3 أيام فقط، استطاعت حملة أمنية ضبط كمية كبيرة الأسلحة وعدد أكبر من المطلوبين أمنيا.

وأفادت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية عن مستجدات الحملة الأمنية الموحدة من الخميس وحتى أمس السبت، إذ تم ضبط 7407 أشخاص، 4102 منهم مواطنون، و3305 وافدون، فيما ضبطت 732 مركبة، 38 منها مسروقة، و257 مشتبه بها، و89 بسبب مخالفة.

وأوضحت أنها ضبطت أيضا 1525 سلاحا، 3 منها رشاش، و6 بنادق نارية، و31 منها مسدسات، و39 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى 1442 ذخيرة حية.

كما ضبطت دوريات الأمن خلال الأيام الثلاثة عددا كبيرا من المسكرات والمخدرات، تنوعت بين الخمور والحبوب المخدرة والحشيش والقات والشبو.