بالفيديو.. احتفالات لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي كأس الملك
احتفل لاعبوا نادي الاتحاد بالنصر الكبير الذي حققوه مساء يوم أمس الأحد ، أمام الباطن بعد فوزهم بستة أهداف مقابل هدفين فقط ، خلال لقاء دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .
وأظهر المقطع ، اللاعبون وهم يحتفلون ويحتضون بعضهم البعض وسط هتافات تشجيعية تنم عن فرحتهم بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك .
📹 #فيديو_UFM |
احتفال لاعبي #الاتحاد بالتأهل إلى نهائي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين 🏆#الباطن_الاتحاد@faisalmeshari pic.twitter.com/r0Xl7WEkeP
— يو اف ام #تقدر_يالاخضر 🇸🇦 (@ufmradio) ١ أبريل، ٢٠١٨
اترك تعليقاً