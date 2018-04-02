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بالفيديو.. احتفالات لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي كأس الملك

بالفيديو.. احتفالات لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي كأس الملك
نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبوا نادي الاتحاد بالنصر الكبير الذي حققوه مساء يوم أمس الأحد ، أمام الباطن بعد فوزهم بستة أهداف مقابل هدفين فقط ، خلال لقاء دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأظهر المقطع ، اللاعبون وهم يحتفلون ويحتضون بعضهم البعض وسط هتافات تشجيعية تنم عن فرحتهم بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك .


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