بالفيديو.. احتفالات لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبوا نادي الاتحاد بالنصر الكبير الذي حققوه مساء يوم أمس الأحد ، أمام الباطن بعد فوزهم بستة أهداف مقابل هدفين فقط ، خلال لقاء دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأظهر المقطع ، اللاعبون وهم يحتفلون ويحتضون بعضهم البعض وسط هتافات تشجيعية تنم عن فرحتهم بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس الملك .